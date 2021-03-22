«Диктант Победы» пройдёт в России в апреле

Он добавил, что в прошлом году в акции приняли участие более 1 млн человек.

В этом году в диктанте появится четыре блока вопросов для жителей европейских стран, юго-восточной Азии, США, Канады и стран постсоветского пространства. Ожидается, что количество площадок, где будет проходить «Диктант Победы», превысит 12 тыс.