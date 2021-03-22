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«Диктант Победы» пройдёт в России в апреле

RT на русскомиещё 7
48 минут назад
Международный «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны состоится 29 апреля, рассказал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
«Диктант Победы» пройдёт в России в апреле
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает НТВ.
«В последнее время интерес к диктанту заметно растёт, я вижу в этом стремление людей разного возраста, разных национальностей и профессий отдать дань поколению победителей и принять участие в большом и благородном проекте», — сказал Нарышкин.
Он добавил, что в прошлом году в акции приняли участие более 1 млн человек.
В этом году в диктанте появится четыре блока вопросов для жителей европейских стран, юго-восточной Азии, США, Канады и стран постсоветского пространства. Ожидается, что количество площадок, где будет проходить «Диктант Победы», превысит 12 тыс.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область примет участие в Цифровом диктанте.
Общество,Сергей Нарышкин,Россия,
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