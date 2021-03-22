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37-летний поэт Андрей Егоров покончил с собой

Артём Кульша
7 часов назад
Поэт Андрей Егоров покончил жизнь самоубийством. Об этом его друг врач Алексей Кащеев сообщил в своем фейсбуке.
Поэт Андрей Егоров покончил с собой
Фото: соцсетисоцсети
37-летний Егоров был первым лауреатом поэтической премии «Дебют». 19 марта Кащеев сообщил, что тот погиб, и пообещал рассказать о подробностях позже. Позавчера он сообщил, что на окраине Москвы его друг совершил самоубийство на фоне тяжелого психического и онкологического заболеваний.
«Болезненный и страшный способ ухода из жизни. На такое самоубийство не только сложно пойти — сложно даже решиться подумать об этом, и именно об этом я думал вчера вечером, стоя на балконе квартиры, еще пахнущей живым человеком», — написал Кащеев.
Он добавил, что Егоров был безработным, не имел семьи, имущества и сбережений, и попросил финансово помочь его друзьям с организацией достойных похорон.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», физик Вальтер Погосов был обнаружен неподалеку от своего дома в Москве через день после того как не пришел домой и был объявлен в розыск. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным средств массовой информации, характер повреждений, полученных ученым, может свидетельствовать о попытке суицида.
Общество,Алексей Кащеев,Андрей Егоров,
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