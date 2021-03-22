Пока вы спали: в России появится новая сеть магазинов

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Операционная компания «Тандер» в марте подала заявку на регистрацию товарных знаков «Магнит Мастер» с символом молотка на графическом изображении. Сеть планирует выход на рынок товаров для дома и ремонта, сообщает «Коммерсант».

Опрошенные изданием эксперты назвали логичным решение «Магнита» открыть магазины с товарами дома и ремонта. При этом аналитики подсчитали, что запуск одной точки «Магнит Мастер» в 300-500 квадратных метров может стоить около 7,8–13 миллионов рублей.

Росфинмониторинг сообщил о новой модификации «теневой инкассации». Мошенническая схема предусматривает перечисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку. Об этом сообщают «Известия».

В Росфинмониторинге подчеркнули, что чаще всего в таких схемах замешаны участники рынка с большим «живым» оборотом денег, в том числе крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны, оптово-розничные рынки.

При этом банкам удалось оперативно отреагировать и «уже первом квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций».

Такое предложение ведомство сделало на фоне предстоящего вступления в силу в 2022 году нового регламента «О безопасности алкогольной продукции». Он разрешит заменять зерном половину солода. При этом в Союзе российских пивоваров отметили, что новый регламент ударит по небольшим пивоварням, так как им принципиально сохранить рецептуру, а солод самый дорогой компонент производства.

В свою очередь крупные транснациональные компании (AB InBev Efes, «Балтика», Heineken) поддержали изменения.

«Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», - подчеркнул Лавров.

По его мнению, странам также следует отказаться от использования международных платежных систем, чтобы не зависеть от «причуд» западных партнеров.

Власти Москвы планируют потратить 132 млн рублей на модернизацию системы аналитики и создание интерактивной «витрины» с обезличенными данными жителей столицы. Об этом пишет «Коммерсант».

Тендер на разработку выиграло ООО «Программный продукт», модернизировать систему планируется до 31 августа 2022 года. Сейчас в информационной системе управления данными анализируется информация об основных событиях в жизни москвичей, об их недвижимости и машинах, счетах за ЖКУ.