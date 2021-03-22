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Пока вы спали: в России появится новая сеть магазинов

Елена Прошина
7 часов назад
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«Магнит» задумал открыть магазины товаров для ремонта

Операционная компания «Тандер» в марте подала заявку на регистрацию товарных знаков «Магнит Мастер» с символом молотка на графическом изображении. Сеть планирует выход на рынок товаров для дома и ремонта, сообщает «Коммерсант».
Опрошенные изданием эксперты назвали логичным решение «Магнита» открыть магазины с товарами дома и ремонта. При этом аналитики подсчитали, что запуск одной точки «Магнит Мастер» в 300-500 квадратных метров может стоить около 7,8–13 миллионов рублей.

В России выявили новую схему обналичивания денег

Росфинмониторинг сообщил о новой модификации «теневой инкассации». Мошенническая схема предусматривает перечисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку. Об этом сообщают «Известия».
В Росфинмониторинге подчеркнули, что чаще всего в таких схемах замешаны участники рынка с большим «живым» оборотом денег, в том числе крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны, оптово-розничные рынки.
При этом банкам удалось оперативно отреагировать и «уже первом квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций».

Минфин предложил ужесточить требования к пиву

Минфин предложил использовать в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) более жесткие требования к составу пива, разрешив заменять зерном только 20% солода вместо 50%. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Такое предложение ведомство сделало на фоне предстоящего вступления в силу в 2022 году нового регламента «О безопасности алкогольной продукции». Он разрешит заменять зерном половину солода. При этом в Союзе российских пивоваров отметили, что новый регламент ударит по небольшим пивоварням, так как им принципиально сохранить рецептуру, а солод самый дорогой компонент производства.
В свою очередь крупные транснациональные компании (AB InBev Efes, «Балтика», Heineken) поддержали изменения.

Лавров назвал «необходимостью» отказ от доллара

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай вынуждены отказываться от доллара из-за политики США. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», - подчеркнул Лавров.
По его мнению, странам также следует отказаться от использования международных платежных систем, чтобы не зависеть от «причуд» западных партнеров.

Власти Москвы создадут «витрину» с данными горожан

Власти Москвы планируют потратить 132 млн рублей на модернизацию системы аналитики и создание интерактивной «витрины» с обезличенными данными жителей столицы. Об этом пишет «Коммерсант».
Тендер на разработку выиграло ООО «Программный продукт», модернизировать систему планируется до 31 августа 2022 года. Сейчас в информационной системе управления данными анализируется информация об основных событиях в жизни москвичей, об их недвижимости и машинах, счетах за ЖКУ.
Власти Москвы планируют сделать удобную систему визуализации собранных данных.
Общество,Сергей Лавров,"Магнит",Росфинмониторинг,Тандер,ЕАЭС,Минфин,Правительство Москвы,МИД,Россия,
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