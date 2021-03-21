Гинцбург заявил о невыработке антител у 20% переболевших COVID

Директор центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург сообщил о смертельной опасности для переболевших коронавирусом. Оказалось, у некоторых из них не вырабатываются антитела и такие люди рискуют снова заболеть.

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Среди переболевших — это хорошие экспериментальные данные — не менее 20% не вырабатывают защитных антител, — сказал специалист в эфире телеканала «Россия-1».

Чтобы защититься от повторного заражения, которое может привести к смертельным осложнениям, Гинцбург рекомендовал такой категории людей всё-таки привиться от коронавируса. Так у них гарантированно выработаются защитные антитела.

Говоря о самой вакцине, специалист заметил, что она будет эффективна даже против новых штаммов. Другие же препараты, созданные по аналогичной схеме доставки генетического материала в клетки, также будут эффективны.