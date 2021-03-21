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Эксперты объяснили опасность домашних кошек 

Lenta.ru 10 часов назад
Эксперты заявили об опасности домашних кошек
Фото: Pixabay.com
Кошки могут случайно убить человека, как посредством своих действий, так и инфекциями, которые эти животные переносят. Опасность домашних кошек в беседе с «Аргументами и фактами» объяснили эксперты.
По словам ветеринарного врача-невролога Людмилы Кониковой, кошка во время сна может придавить человека и перекрыть ему дыхательные пути. В такой ситуации человек даже не сможет издать крик о помощи и попросту задохнется. Такие ситуации случаются, когда люди спят в одной постели с питомцами.
Зооинженер Анастасия Калинина также посоветовала не оставлять детей до двух лет наедине с кошками. Ребенок может случайно сделать зверю больно, а тот в ответ поцарапает или укусит малыша.
Зоопсихолог Елена Мельникова отметила, что кошки иногда испытывают агрессию. Обычно это связано с испугом, болезнью, защитой потомства или игрой. Чтобы не допустить последней, с любимцем нужно играть и обеспечивать ему достаточный уровень физической активности.

«Кошки могут переносить такие смертельно опасные для человека заболевания, как лептоспироз и бешенство, поэтому животных необходимо ежегодно прививать и не допускать бродяжничества и их контактов с уличными сородичами», — добавила Калинина.

Кроме того, по ее словам, котята часто становятся переносчиками стригущего лишая.
Специалист также добавила, что хоть и крайне редко, но все же среди кошек встречается людоедство. Они обгладывают, например, тела умерших хозяев. Это объясняется тем, что кошка не сопоставляет труп и хозяина. Из-за долгого нахождения взаперти без еды она вынуждена есть доступную пищу.
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Общество , Анастасия Калинина , Елена Мельникова , Аргументы и Факты
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