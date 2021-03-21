Пьяный врач принимал пациентов в Харькове

В Харькове пьяный врач принимал пациентов в больнице неотложной медицинской помощи 4. Родственники одного из привезённых на скорой мужчин сняли на видео неадекватное поведение медика.

Фото: Telegram Telegram

Ролик был опубликован в соцсетях . Известно, что полиция уже составила протокол по факту произошедшего.

Очевидцы сообщили, что инцидент произошёл 19 марта, в пятницу, ближе к вечеру.

Пожилого мужчину направили на МРТ, в отделении его встретила женщина-врач с признаками алкогольного опьянения, сообщил канал «Украина 24».

Пользователей соцсетей возмутило поведение медика. Они отметили, что женщина, которую шатает из стороны в сторону, не сможет оказать должной помощи пациентам.

Я просто представила, что кто-то из моих близких попал бы так... Какая помощь будет от этого врача, — написал комментатор.