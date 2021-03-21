ООН закрывает глаза на водную блокаду Крыма

22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. Эта дата установлена по решению Генеральной ассамблеи ООН в 1992 году. Её цель — обратить внимание сильных мира сего на важность доступа к пресной воде, а также пропаганда рационального использования водных ресурсов.

Кто нарушает права людей

Право на воду закреплено ООН как одно из основополагающих прав человека. Согласно резолюции Генассамблеи, каждый имеет право на доступ к достаточному количеству воды для личных и бытовых нужд. Однако, похоже, это право не распространяется на крымчан. Во всяком случае, за без малого семь лет водной блокады со стороны Украины ООН ни разу не осудила официальный Киев за эти действия. Генеральная ассамблея ежегодно принимает бездоказательные резолюции о якобы имеющих место в Крыму нарушениях прав человека со стороны России и упорно закрывает глаза на очевидное нарушение Украиной права на воду двух с половиной миллионов жителей полуострова.

Конечно, Россия решит проблему обеспечения крымчан водой. По поручению президента разработан и реализуется рассчитанный до 2024 года комплексный план по обеспечению надёжного водоснабжения региона. Работа идёт сразу по нескольким направлениям: разработка подземных запасов, строительство новых гидросооружений и систем очистки, ликвидация потерь в сетях, а также опреснение морской воды.

Буквально на днях вошли в строй два новых крупных водозабора — Бештерек-Зуйский в Симферопольском районе и Бельбекский в Севастополе . Уже сейчас в Крыму ежедневно добывают из подземных источников 140 тысяч кубометров воды, а к 2024 году этот показатель планируют довести до 300 тысяч кубометров в сутки. Кроме того, в планах — строительство опреснительных станций, первая из которых может появиться в Ялте. Наконец, в апреле начнут бурить первые скважины для изучения возможности добычи воды со дна Азовского моря — по примеру нефтедобычи на шельфе. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, несмотря на все старания Украины, Россия сможет обеспечить Крым и Севастополь водой.

Вода и геополитика

Однако это не означает, что Киеву должна сойти с рук попытка геноцида крымчан — именно так оценил перекрытие Северо-Крымского канала председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. Политические лидеры Украины «спят и видят», что крымчане умирают от жажды. Причём он уверен, что гуманитарная катастрофа на полуострове из-за нехватки пресной воды вызвала бы неописуемую радость не только в Киеве, но и в Вашингтоне.

Как сказано в одном из посланий генерального директора ЮНЕСКО Одри Азулай, «вопрос обеспечения питьевой водой является одним из основных вопросов нынешнего столетия. Он включает в себя целый ряд аспектов, в том числе гуманитарный, экологический, геополитический». Вот этот геополитический аспект, увы, и вышел на первый план в случае с Крымом. Киев при молчаливой поддержке международного сообщества пытается наказать крымчан за их выбор, сделанный на референдуме 16 марта 2014 года. Попытки эти тщетны, но должны быть в конце концов осуждены международным сообществом.

Виновные названы поименно

Поэтому крымские власти намерены подготовить официальное обращение в ООН из-за водной блокады со стороны Украины, заявил постоянный представитель республики при Президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов

«Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду», — сказал он.

По данным ООН 3,6 миллиарда человек, то есть около половины населения планеты, проживают в районах, где ощущается дефицит водных ресурсов в течение как минимум одного месяца в году. К 2050 году этот показатель может вырасти до более чем 5 миллиардов человек.

В своё время Генассамблея ООН провозгласила 2005-2015 годы Международным десятилетием действий «Вода для жизни». И аккурат на исходе этого десятилетия, в апреле 2014 года, официальный Киев решил использовать воду не для жизни, а для смерти, перекрыв Северо-Крымский канал, строившийся в своё время всем Советским Союзом и обеспечивавший 80-90 процентов потребностей полуострова в пресной воде.

Ежегодно ко Всемирному дню водных ресурсов ООН публикует Доклад о состоянии водных ресурсов мира «с целью предоставления лицам, ответственным за принятие решений, инструментов для разработки и осуществления устойчивой политики водопользования», однако об использовании Украиной водной блокады Крыма в политических целях в этих документах, увы, нет ни слова. По крайней мере — пока.