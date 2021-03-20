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Умер оперный певец Евгений Нестеренко 

ТАСС 1 час назад
Умер оперный певец Евгений Нестеренко
Фото: ТАСС
Оперный певец, народный артист СССР, знаменитый бас Евгений Нестеренко умер в Вене от последствий коронавируса на 84-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила в субботу генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" Наталья Игнатенко.

"В наш фонд пришло электронное письмо из Вены от семьи Евгения Нестеренко, — рассказала собеседница агентства. — В нем говорится, что "Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушел из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжелой болезнью (COVID-19)".

"В ситуации пандемии мы не можем подвергать опасности ничье здоровье и даже жизни (у нас карантин) и приняли решение об отказе от публичной церемонии и встреч с близкими на ближайшее время", — говорится также в письме. В соответствии с последней волей покойного, прах будет захоронен в России.
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Нестеренко родился в Москве, в 1961 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, в 1965 году — Ленинградскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. С 1971 по 2000 годы — солист Большого театра.
Также Нестеренко выступал на лучших сценах мира, в частности Ла Скала, Метрополитен-опера, Ковент-Гарден. Спел более 50 ведущих партий. В последние годы жил в Вене и в Москве.
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Общество , Евгений Нестеренко , Виталий Стремовский
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