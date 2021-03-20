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Москва

Пушков заявил, что «Спутник V» обошёл все мировые вакцины 

Newsru.com 1 час назад
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что в ЕС и США начали «нервничать» по поводу высокой популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V», несмотря на все попытки его дискредитации.

Именно по причине высокой популярности «Спутника V» нервничают в Вашингтоне и Брюсселе. Одержимые идеей первенства, там планировали дискредитировать российскую вакцину и показать собственное лидерство в вакцинации, — говорится в Telegram-канале Пушкова.

По его словам, планы Запада не увенчались успехом — на фоне проблем с препаратами AstraZeneca и Pfizer российская вакцина «обрела большую популярность вопреки противодействию и попыткам её сдерживания со стороны США и евроатлантистов».
Как писал NEWS.ru, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не исключила закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ФРГ, если не будет достигнуто общее решение по этому вопросу в ЕС. Также канцлер заявила, что хотела бы сделать инъекцию вакциной компании AstraZeneca.
Назван срок одобрения вакцины «Спутник V» в ЕС
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) скорейшим образом зарегистрировать в Евросоюзе «Спутник V», если она отвечает требованиям безопасности. Чем больше вакцин, тем лучше, такого мнения придерживается политик. Когда журналисты спросили его, сможет ли Австрия получить для применения российский препарат, он ответил, что это вполне реально.
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Общество , Видео , Алексей Пушков , Ангела Меркель , Себастьян Курц , ЕС , Pfizer
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