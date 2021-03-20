Именно по причине высокой популярности «Спутника V» нервничают в Вашингтоне и Брюсселе. Одержимые идеей первенства, там планировали дискредитировать российскую вакцину и показать собственное лидерство в вакцинации, — говорится в Telegram-канале Пушкова.