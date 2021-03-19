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Власти Москвы не планируют вводить штрафы за несортированный мусор

ТАССиещё 1
19 марта 2021
Власти Москвы не планируют заваривать мусоропроводы и вводить штрафы за несортированный мусор. Об этом в пятницу сообщил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьев в интервью телеканалу "Москва-24".
Власти Москвы отказались заваривать мусоропроводы
Фото: ТАССТАСС
"Мы об этом неоднократно говорили, меры негативного стимулирования мы не применяли и пока применять не собираемся. Это касается в том числе, допустим, заваривания мусоропроводов, да, частый вопрос, о котором говорят. Жители сами могут собраться и проголосовать на общем собрании, если они хотят у себя в доме заварить мусоропровод. Мы именно как власть делать этого не хотим. Почему? Потому что мы говорим и рекомендуем, что мусоропровод - да, желательно, рекомендация основная - выкидывать, соответственно, именно пищевые отходы", - сказал Соловьев.
Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, и только 50% будут отправляться на захоронение.
В Москве программа раздельного сбора твердых коммунальных отходов стартовала с 2020 года. Во дворах жилых домов и социальных учреждений установили специальные контейнеры: синие - для бумаги, пластика, стекла и металла, а серые - для всех остальных отходов. Вывоз вторсырья и смешанных отходов осуществляется отдельными мусоровозами с маркировкой, соответствующей цвету баков.
Общество,Александр Соловьев,Правительство Москвы,Москва,
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