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Москва

«Потоком в Россию»: Шукшина прокомментировала возвращение Серебрякова 

Свободная пресса 1 час назад
Российская актриса Мария Шукшина высказалась по резонансной теме, связанной со сложным этапом судьбы её коллеги Алексея Серебрякова.
Указанная артистка напомнила, что Серебряков является русским «до кончиков ногтей».
По информации издания «Царьград», Шукшина полагает, что давние резкие слова, которыми теперь упрекают «возвращенца», были вызваны острыми переживаниями Алексея за родину, на которую он смотрел «с болью и состраданием».
Серебряков отказался объяснять возвращение в РФ

"Лёша с семьей вернулся из Канады. Это правильное решение, я его очень поддерживаю", — подчеркнула дочь Василия Шукшина.

Моральная поддержка, переживающего трудное время, коллеги не мешает актрисе, всё таки, считать безоговорочным «проявлением слабины» поступок Серебрякова.
Помимо прочего, Шукшина заметила, что в последнее время эмигранты «возвращаются потоком в Россию из Европы и Штатов».
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Общество , Видео , Мария Шукшина , Василий Шукшин , Алексей Серебряков
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