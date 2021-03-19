Умер актер Театра российской армии Виталий Стремовский

Фото: Центральный академический Театр Российской АрмииЦентральный академический Театр Российской Армии
«К сожалению, должен сообщить, что сегодня ночью папа умер. Он болел ковидом, и организм не справился. О траурных мероприятиях напишу отдельно. Вряд ли информация появится раньше субботы», — написал он.
Стремовский, как сообщал «Рамблер», — Заслуженный артист России. Он — выпускник школы-студии МХАТ и театрального училища имени Щукина. Актер с 1972 года состоял в труппе театра Армии.
Он поставил ряд спектаклей, руководил театром-студией исторического факультета МГУ, преподавал актерское мастерство в Институте современного искусства, был художественным руководителем, доцентом творческой актерско-художественной мастерской в Московском государственном университете культуры и искусства.
Также Стремовский известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Две сестры», «Детство. Отрочество. Юность», «Васса Железнова», «Палата номер шесть», «Время жестоких» и «Женские мечты о дальних странах».