В частности, он подчеркнул, что главе РФ придётся «заплатить» за предполагаемое вмешательство Москвы в выборы США, состоявшиеся в 2020 году. Путин в ответ на критику со стороны Байдена пожелал западному коллеге здоровья и вспомнил детскую присказку – «кто обзывается, тот сам так называется».