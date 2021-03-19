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«Чтоб ты сдох!»: Норкин отреагировал на заявление Байдена о Путине

Павел Тиунов
1 час назад
В эфире ток-шоу «Место встречи» прозвучал еврейский анекдот, который иллюстрирует особенности российско-американских отношений. Своё чувство юмора продемонстрировал ведущий программы Андрей Норкин.
Один из последних выпусков шоу был посвящён скандальному интервью президента США Джо Байдена. Ранее в эфире телеканала ABC американский лидер позволил себе несколько критических высказываний в адрес президента России Владимира Путина.
В частности, он подчеркнул, что главе РФ придётся «заплатить» за предполагаемое вмешательство Москвы в выборы США, состоявшиеся в 2020 году. Путин в ответ на критику со стороны Байдена пожелал западному коллеге здоровья и вспомнил детскую присказку – «кто обзывается, тот сам так называется».
Ведущий программы Андрей Норкин, обсуждая ситуацию, заметил, что ему текущие российско-американские отношения напоминают еврейский анекдот. В нём поднимается вопрос, что такое этикет.
«Это когда ты хочешь сказать: «Чтоб ты сдох!», а говоришь: «Здравствуйте!» - рассказал телеведущий.
Шутка Норкина повеселила гостей программы и зрителей в студии.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экс-телеведущая Юлия Ушакова заявила, что глава США Джо Байден скорее всего страдает старческим слабоумием, если позволяет себе громкие критические высказывания в адрес президента России Владимира Путина.
Общество,Видео,Андрей Норкин,Джозеф Байден,Владимир Путин,телеканал АВС,
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