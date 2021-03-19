Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Умер актер Театра российской армии Виталий Стремовский 

РИА Новости 28 минут назад
Умер актер Театра российской армии Виталий Стремовский
Фото: Центральный академический Театр Российской Армии
Актер Театра российской армии, заслуженный артист России, режиссёр Виталий Стремовский умер от коронавируса на 74-м году жизни, сообщил его сын Илья Стремовский.

"К сожалению, должен сообщить, что сегодня ночью папа умер. Он болел ковидом, и организм не справился", — написал сын на странице Стремовского-старшего в Facebook, уточнив, что о дате и месте прощания сообщит позже.

Виталий Стремовский — заслуженный артист России, родился 13 июня 1947 года в Москве, окончил школу-студию МХАТ. С 1972 года служил в Театре российской армии. В 1986 году получил режиссерское образование в театральном училище имени Щукина и поставил ряд спектаклей, среди которых "Схватка", "Старый холостяк и распутники" и "Марио и фокусник".
Умер актер из "Ликвидации" Александр Казимиров
Видео дня. Ухажер подарил Муцениеце машину за 10 миллионов
Последние новости
Аксенов рассказал о жителях Крыма, недовольных воссоединением с Россией Аксенов рассказал о жителях Крыма, недовольных воссоединением с Россией В Австрии рассказали о "шоке" Европы от вакцины "Спутник V" В Австрии рассказали о "шоке" Европы от вакцины "Спутник V" Врачи назвали два симптома высокого уровня холестерина в крови Врачи назвали два симптома высокого уровня холестерина в крови
Общество , Александр Казимиров , Виталий Стремовский
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Взорвавшийся на путях после тарана поезда грузовик сняли на видео
00:41
Взорвавшийся на путях после тарана поезда грузовик сняли на видео
Происшествия В мире
Машина скорой помощи сбила женщину в Москве
00:39
Машина скорой помощи сбила женщину в Москве
Происшествия Новости Москвы
«Часто меняла мужчин»: брат зарезал сестру у ТЦ
00:13
«Часто меняла мужчин»: брат зарезал сестру у ТЦ
Происшествия Криминал
Собчак опозорилась на публичном мероприятии
00:16
Собчак опозорилась на публичном мероприятии
Шоу-бизнес
Мужчину с маленьким сыном избили за замечание
00:26
Мужчину с маленьким сыном избили за замечание
Происшествия Криминал
Россиянка бросилась в колодец за упавшим сыном
00:34
Россиянка бросилась в колодец за упавшим сыном
Происшествия
Бойцовский пес напал на ребенка на глазах у своей хозяйки
00:50
Бойцовский пес напал на ребенка на глазах у своей хозяйки
Происшествия
Старушка гуляет по путям на станции в московском метро
00:39
Старушка гуляет по путям на станции в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Анастасию Ивлееву поймали за рулем без прав
00:47
Анастасию Ивлееву поймали за рулем без прав
Шоу-бизнес Общество
Вандал расколотил свою машину на глазах у полиции
00:52
Вандал расколотил свою машину на глазах у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение