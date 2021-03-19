Умер актер Театра российской армии Виталий Стремовский 

Актер Театра российской армии, заслуженный артист России , режиссёр Виталий Стремовский умер от коронавируса на 74-м году жизни, сообщил его сын Илья Стремовский.

"К сожалению, должен сообщить, что сегодня ночью папа умер. Он болел ковидом, и организм не справился", — написал сын на странице Стремовского-старшего в Facebook, уточнив, что о дате и месте прощания сообщит позже.

Виталий Стремовский — заслуженный артист России, родился 13 июня 1947 года в Москве, окончил школу-студию МХАТ. С 1972 года служил в Театре российской армии. В 1986 году получил режиссерское образование в театральном училище имени Щукина и поставил ряд спектаклей, среди которых "Схватка", "Старый холостяк и распутники" и "Марио и фокусник".