Корчевников рассказал о последнем письме от отца 

Как сообщал «Рамблер», Борис Корчевников ранее отмечал, что рос без отца и называл это «своей болью». Телеведущий познакомился с отцом в возрасте 13 лет. В 2015 году отец Корчевникова, долгие годы работавший директором Московского драматического театра имени Пушкина, скончался.

В ходе разговора с Шарковым Борис Корчевников вспомнил о том, что сказал ему отец перед смертью.

«У меня папа был директором театра. Когда он уже умирал и не мог говорить, то он написал мне: «Сорок лет отдал театру». Всю жизнь. С каким-то сожалением он это говорил», — пояснил телеведущий.

Он также выразил уверенность, что его отец хотел бы прожить свою жизнь как-то иначе.