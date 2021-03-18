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Корчевников рассказал о последнем письме от отца 

Елена Прошина 2 часа назад
Корчевников рассказал о последнем письме от отца
Фото: РИА Новости
Телеведущий Борис Корчевников в эфире программы «Судьба человека», очередной выпуск которой был посвящен актеру Андрею Шаркову, рассказал о том, что отец написал ему перед смертью.
Как сообщал «Рамблер», Борис Корчевников ранее отмечал, что рос без отца и называл это «своей болью». Телеведущий познакомился с отцом в возрасте 13 лет. В 2015 году отец Корчевникова, долгие годы работавший директором Московского драматического театра имени Пушкина, скончался.
В ходе разговора с Шарковым Борис Корчевников вспомнил о том, что сказал ему отец перед смертью.

«У меня папа был директором театра. Когда он уже умирал и не мог говорить, то он написал мне: «Сорок лет отдал театру». Всю жизнь. С каким-то сожалением он это говорил», — пояснил телеведущий.

Он также выразил уверенность, что его отец хотел бы прожить свою жизнь как-то иначе.
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Общество , Борис Корчевников , Андрей Шарков
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