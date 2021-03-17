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В Чечне обратились к Путину после публикации о массовых расправах 

Lenta.ru и ещё 1 39 минут назад
В Чечне пожаловались Путину на публикацию о расправах
Фото: @opchr_95
Чеченская общественность обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить сотрудников органов правопорядка после публикации расследования «Новой газеты» о массовых расправах в республике. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Instagram-аккаунте Общественной палаты (ОП) Чечни.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Общественность Чеченской Республики выражает крайнее возмущение появлением на страницах издания "Новая газета" очередных клеветнических измышлений и надуманных обвинений в адрес руководства региона, командиров и сотрудников правоохранительных органов», — говорится в тексте поста.

Авторы сообщения опровергли выводы журналистов и заявили, что те, «прикрываясь свободой слова, опубликовали статью, порочащую честь и достоинство сотрудников полиции, наносящую моральный вред и психологическую травму родным и близким, и тем самым будоражат общество, ​ мешая спокойно трудиться и развиваться».
Общественники подчеркнули, что в статье «Новой газеты» содержатся клевета и ложь о полке патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, который «с оружием в руках стоит на боевом посту» и занимается борьбой с терроризмом.
Ранее «Новая газета» опубликовала вторую часть расследования о казнях в Чечне. В ней бывший сотрудник полка ППС полиции имени Ахмата Кадырова, старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах якобы убийства как минимум 13 человек из «списка 27».
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Общество , Политика , Владимир Путин , МВД , Новая газета , Чеченская Республика
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