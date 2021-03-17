Он отметил, что считает возможным сделать нерабочими праздники в каждой флагманской отрасли, в том числе День работника сельского хозяйства, День космонавтики и День учителя.

"Но только надо сделать четырехдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть, на выходные дни. Если для этого необходимо подвинуть даты — то подвинуть даты", — сказал Вострецов в комментарии агентству городских новостей "Москва".

Как сообщалось ранее, на сайте Российской общественной инициативы идет голосование в поддержку предложения включить в нерабочие праздничные дни 12 апреля — День космонавтики.