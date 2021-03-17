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Россиянин рассказал об отдыхе в Крыму за 5 тысяч рублей 

Павел Тиунов 36 минут назад
Россиянин рассказал об отдыхе в Крыму за 5 тысяч рублей
Фото: РИА Новости
Путешествие в Крым на три дня может обойтись в 4900 рублей, заявил автор блога «С рюкзаком по Кавказу и Крыму». Сумма учитывает поездку на автомобиле из Краснодара.
Автор отметил, что отправился на полуостров с тремя друзьями по маршруту Краснодар — посёлок Новый Свет с остановкой в Судаке. По его словам, большая часть средств в поездке ушла на топливо и еду. В результате на бензин «туда-обратно» было потрачено 3200 рублей — по 800 рублей на человека. Питание в пути: один кофе на заправке (149 руб.), обед в кафе между Коктебелем и Судаком (720 руб.), перекус на АЗС на обратном пути (378 руб.). В итоге на топливо и еду в дороге автор потратил 2047 рублей.
Пищу на местах отдыха путешественники готовили себе сами, поэтому изначально закупились продуктами в Краснодаре на 2400 рублей или 600 рублей на человека. В Крыму на питание ушла еще 1000 рублей. В результате автор три дня питался на 850 рублей.
Проживание в Судаке путешественникам обошлось в 4000 рублей за сутки. За две ночи автор выложил из своего кармана 2000 рублей. Он отметил, что номер приятно удивил его просторными помещениями, а на первом этаже гостиницы располагалась кухня, где можно было приготовить привезенную с собой еду.
Подсчитав траты, автор приятно удивился, что путешествие в Крым на три дня из Краснодара ему обошлось в 4900 рублей. При этом он подчеркнул, что тратить придется намного больше, если питаться исключительно в кафе, а также если приобретать различные экскурсии и пользоваться услугами гидов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», автор блога «ПоКрыму.ру» рассказал, почему в Крыму рады туристам из России и не очень жалуют приезжих из Украины. По его словам, украинцы всегда на всем экономят, не ездят по экскурсиям. Россияне на этом фоне «гуляют на широкую ногу»: тратят много денег и таким образом дают местному населению заработать.
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Общество
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