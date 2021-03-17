Стерлигов предложил ставить клеймо эскортницам

Одиозный российский бизнесмен Герман Стерлигов выступил с инициативой о клеймении эскортниц, проституток и прочих сотрудниц сферы интим-услуг, как в фильме «Три мушкетёра».

В кино героиня Миледи Винтер «чуть не женила на себе графа де ля Фера», но он вовремя увидел на её плече лилию, которую ставили как клеймо проституткам.

Он увидел у неё на плече лилию, которую выжигали проституткам. Нам надо возрождать эту традицию. Нам надо обезопасить наших детей, — заявил Стерлигов.

Бизнесмен добавил, что это всё «не хихоньки и не хахоньки», ведь падшие женщины являются распространителями различных венерических заболеваний и могут быть опасны для молодых людей.