Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

У россиянина отобрали выигранные в телешоу полмиллиона рублей 

РИА Новости 41 минуту назад
У россиянина отобрали выигранные в телешоу полмиллиона рублей
Фото: РИА Новости
Судебные приставы взыскали с жителя Пермского края полмиллиона рублей, выигранные в телешоу, в счет погашения долга по алиментам в пользу больной дочери, об этом сообщает региональная пресс-служба ФССП.
Мужчина был фигурантом исполнительных производств на общую сумму более двух миллионов рублей. Кроме того, в 2017 году суд обязал его платить алименты на содержание несовершеннолетней дочери, страдающей от серьезной болезни, однако родительскими обязанностями 39-летний отец пренебрег. Так, по данным ФССП, в прошлом году он перечислил своему ребенку только 2,5 тысячи рублей, при этом общая сумма долга по алиментам составляла почти полмиллиона.
В ведомстве отметили, что по месту регистрации в Пермском крае неплательщик не проживал, установить его местонахождение не удавалось до тех пор, пока экс-супруга не увидела его в эфире телешоу на одном из федеральных каналов.
Видео дня. Родители школьников пожаловались на сбор денег на портреты Путина
Последние новости
Аксенов рассказал о жителях Крыма, недовольных воссоединением с Россией Аксенов рассказал о жителях Крыма, недовольных воссоединением с Россией В Австрии рассказали о "шоке" Европы от вакцины "Спутник V" В Австрии рассказали о "шоке" Европы от вакцины "Спутник V" Врачи назвали два симптома высокого уровня холестерина в крови Врачи назвали два симптома высокого уровня холестерина в крови
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с крушащим подъезд и машины трактором в Пермском крае
00:30
Появилось видео с крушащим подъезд и машины трактором в Пермском крае
Происшествия
Появилось видео с места ДТП на Каширском шоссе в Москве
00:25
Появилось видео с места ДТП на Каширском шоссе в Москве
Новости Москвы Происшествия
Огромная змея попыталась вцепиться в лицо владельца зоопарка и попала на видео
00:24
Огромная змея попыталась вцепиться в лицо владельца зоопарка и попала на видео
В мире Происшествия
Питон укусил за лицо любителя рептилий и попал на видео
00:59
Питон укусил за лицо любителя рептилий и попал на видео
В мире Происшествия
Панда уничтожила подаренную ей «робопанду» и попала на видео
00:42
Панда уничтожила подаренную ей «робопанду» и попала на видео
Новости Москвы
ФСБ показала на видео задержание работавшего на украинскую разведку россиянина
00:32
ФСБ показала на видео задержание работавшего на украинскую разведку россиянина
Происшествия
Появилось видео «химатаки» на здание «Новой газеты»
00:17
Появилось видео «химатаки» на здание «Новой газеты»
Происшествия
Севшую на шпагат на купели Волочкову показали на видео
00:29
Севшую на шпагат на купели Волочкову показали на видео
Общество Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в бизнес-центре «Савёловский Сити»
00:21
Опубликовано видео пожара в бизнес-центре «Савёловский Сити»
Новости Москвы Пожары
Похищение российского флага в Москве сняли на видео
00:32
Похищение российского флага в Москве сняли на видео
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение