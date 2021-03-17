У россиянина отобрали выигранные в телешоу полмиллиона рублей 

Судебные приставы взыскали с жителя Пермского края полмиллиона рублей, выигранные в телешоу, в счет погашения долга по алиментам в пользу больной дочери, об этом сообщает региональная пресс-служба ФССП.

Мужчина был фигурантом исполнительных производств на общую сумму более двух миллионов рублей. Кроме того, в 2017 году суд обязал его платить алименты на содержание несовершеннолетней дочери, страдающей от серьезной болезни, однако родительскими обязанностями 39-летний отец пренебрег. Так, по данным ФССП, в прошлом году он перечислил своему ребенку только 2,5 тысячи рублей, при этом общая сумма долга по алиментам составляла почти полмиллиона.

В ведомстве отметили, что по месту регистрации в Пермском крае неплательщик не проживал, установить его местонахождение не удавалось до тех пор, пока экс-супруга не увидела его в эфире телешоу на одном из федеральных каналов.