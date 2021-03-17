Пригожин заявил об атаке инопланетян на Белый дом

«Я слышал, что в США недавно легализовали галлюциногенные препараты. Судя по недавнему заключению Управления национальной разведки США, сотрудники спецслужб США активно применяют эти наркотики. Еще немного, и они увидят не только вмешательство России, но и нападение зеленых инопланетян с российским флагом на Белый дом», — написал Пригожин.