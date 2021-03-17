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Москва

Пригожин после доклада разведки США пошутил об атаке инопланетян на Белый дом 

Lenta.ru 12 минут назад
Пригожин заявил об атаке инопланетян на Белый дом
Фото: ТАСС
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин после доклада разведки США о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2020 года пошутил об атаке инопланетян на Белый дом. Он разместил сообщение в своем Telegram-канале.

«Я слышал, что в США недавно легализовали галлюциногенные препараты. Судя по недавнему заключению Управления национальной разведки США, сотрудники спецслужб США активно применяют эти наркотики. Еще немного, и они увидят не только вмешательство России, но и нападение зеленых инопланетян с российским флагом на Белый дом», — написал Пригожин.

В заключение он призвал «братьев по разуму» немедленно прекратить «прием наркотиков».
Разведка США опубликовала доклад, в котором обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Вашингтон обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и «посеять рознь» в американском обществе. В связи с этим США анонсировали санкции против России.
В феврале ФБР США предложило награду в размере до 250 тысяч долларов за информацию о местонахождении Пригожина. В сообщении спецслужбы утверждалось, что россиянин разыскивается за предполагаемую причастность к заговору против США с целью воспрепятствования работе американской Федеральной избирательной комиссии.
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Общество , Политика , Евгений Пригожин , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ФБР , Белый , Москва , США , Тверская Область
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