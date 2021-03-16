Россиян начнут свободно пускать в Исландию 

«Мир многое пережил за последние двенадцать месяцев, и мы все надеемся на медленное и безопасное возвращение к нормальной жизни. Это также включает возобновление возможности путешествовать, что имеет большое значение для культуры, торговли и предпринимательства», — сообщил премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.