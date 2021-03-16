Россиян начнут свободно пускать в Исландию 

С 18 марта власти Исландии разрешат въезд всем туристам, имеющим иммунитет к COVID-19 в связи с вакцинацией. Ранее это распространялось только на жителей стран Шенгенской зоны.
«Мир многое пережил за последние двенадцать месяцев, и мы все надеемся на медленное и безопасное возвращение к нормальной жизни. Это также включает возобновление возможности путешествовать, что имеет большое значение для культуры, торговли и предпринимательства», — сообщил премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.
В свою очередь, главный эпидемиолог страны Торольфур Гуднасон объяснил причину ослабления ограничений для иностранных туристов за пределами Евросоюза, подчеркнув, что, когда люди защищены от одинакового заболевания с помощью одинаковых вакцин, производимых одними и теми же компаниями, нет никаких медицинских причин проводить различие на основе места, в котором вводят укол.
На сайте правительства Исландии также отмечается, что мера касается только граждан, приобретших иммунитет от вакцин, сертифицированных Европейским медицинским агентством (EMA)
Напомним, ранее «ФедералПресс» писал о том, что Израиль откроет границы для туристов. Чтобы посетить страну, нужно выполнить несколько условий.