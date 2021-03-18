Ранее Алексей Серебряков не раз нелестно отзывался о родной стране. Он говорил, что Россия виновна в развязывании сразу нескольких войн за последние годы. Кроме того, отмечал, что хочет, чтобы его дети воспитывались в совершенно другой идеологии.