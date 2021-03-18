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«Все это просто пена»: Алексей Серебряков высказался о своем возвращении в Россию из Канады

Teleprogramma.proиещё 2
41 минуту назад
Актер Алексей Серебряков кратко прокомментировал свое возвращение в Россию из Канады, где он жил вместе с семьей последние годы. Он отметил, что не читает сплетни про себя.
«Все это просто пена. Мне, честно говоря, совсем не хочется что-то объяснять, давать интервью. Не обессудьте. Когда будет повод, тогда и поговорим».
Интересно, что несколько лет назад на церемонии вручения премии «Ника», где он был удостоен награды за лучшую мужскую роль в картине «Ван Гоги» Сергея Ливнева, Алексей Серебряков не стал произносить бурных речей. Он лишь отметил, что если сейчас что-нибудь скажет, то «опять начнется».
Ранее Алексей Серебряков не раз нелестно отзывался о родной стране. Он говорил, что Россия виновна в развязывании сразу нескольких войн за последние годы. Кроме того, отмечал, что хочет, чтобы его дети воспитывались в совершенно другой идеологии.
Алексей Серебряков прославился по ролям в картинах «Бандитский Петербург», «Левиафан», «Груз-200». Он по праву считается одним из самых известных и талантливых российских актеров последних десятилетий, сообщает МК.
Общество,Видео,Сергей Ливнев,Алексей Серебряков,Россия,Канада,
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