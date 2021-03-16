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СМИ: неизвестные испортили граффити Бэнкси в Рединге 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Неизвестные испортили граффити Бэнкси в Рединге
Фото: Twitter
Неизвестные испортили последнее граффити британского уличного художника под псевдонимом Бэнкси на здании тюрьмы в Рединге, нанеся на него имя конкурента. Об этом во вторник сообщает газета The Independent.
На высокой кирпичной стене закрытой тюрьмы в Рединге, которая окружает тюремный двор, изображен совершающий побег мужчина в полосатой арестантской робе. Он спускается на землю по веревке, сплетенной из простыней, последняя из которых заправлена в печатную машинку и покрыта плотными рядами строчек. Сюжет граффити может быть отсылкой к биографии ирландского поэта и драматурга Оскара Уайльда (1854-1900), который был самым знаменитым из заключенных тюрьмы Ее Королевского Величества в Рединге. Неизвестные залили печатную машинку красной краской и написали внизу граффити имя конкурента автора — Team Robbo ("Команда Роббо").
Джон Робертсон, известный под псевдонимом "Король Роббо", был уличным художником, которого СМИ часто называли "врагом" Бэнкси. Оба художника закрашивали граффити друг друга. Это противостояние легло в основу документального фильма "Войны граффити" (Graffiti Wars). Роббо умер в 2014 году.
Граффити побега из тюрьмы появилось 1 марта. Многие наблюдатели предположили, что авторство картины принадлежит Бэнкси. Вскоре британский художник подтвердил это. Он продемонстрировал все этапы создания рисунка при помощи аэрозольной краски, трафаретов, валика с краской, воды. На видео Бэнкси наложил заставку и звуковую дорожку из телевизионной программы популярного в прошлом американского живописца Боба Росса (1942-1995). Тот словно комментирует каждое движение британца, создающего новый шедевр в ночи с фонариком.
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Комментарии
Общество , Оскар Уайльд , Боб Росс , Джон Робертсон , The Independent , Лондон , Великобритания
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