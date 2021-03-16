«Все иностранные соцсети надо закрывать. Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети, являющиеся инструментом войны против России, являющиеся оружием, должны быть закрыты. Никто не пускает в свою страну вражеские танки — это идиотизм, а мы пустили. Их надо отсюда выгнать, а сначала построить наши ещё более крутые, ещё более мощные танки. Мы — страна, которая создала первой в мире лучшую в мире вакцину, и я убеждена, что мы можем справиться с этой гораздо менее амбициозной и менее сложной задачей. Построить свои соцсети — это вообще не «бином Ньютона». Свои соцсети, свои платформы, свои операционные системы, свои гаджеты».