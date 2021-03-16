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Москва

Маргарита Симоньян предложила запретить в России все иностранные соцсети 

Говорит Москва 38 минут назад
Администраторы подобных ресурсов враждебно настроены против нашей страны.
Стоит популяризовать отечественные платформы для общения в интернете, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный редактор телеканала RT.

«Все иностранные соцсети надо закрывать. Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети, являющиеся инструментом войны против России, являющиеся оружием, должны быть закрыты. Никто не пускает в свою страну вражеские танки — это идиотизм, а мы пустили. Их надо отсюда выгнать, а сначала построить наши ещё более крутые, ещё более мощные танки. Мы — страна, которая создала первой в мире лучшую в мире вакцину, и я убеждена, что мы можем справиться с этой гораздо менее амбициозной и менее сложной задачей. Построить свои соцсети — это вообще не «бином Ньютона». Свои соцсети, свои платформы, свои операционные системы, свои гаджеты».

Комиссия Госдумы сегодня обсудит вмешательство в дела РФ с помощью соцсетей. Речь пойдёт о попытках иностранного влияния через зарубежные интернет-сайты, сообщили журналистам в пресс-службе комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции. В заседании примут участие депутаты Госдумы, представители Президентского совета по правам человека, МВД, Роскомнадзора и Общественной палаты России.
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Общество , Видео , Маргарита Симоньян , Общественная палата России , Роскомнадзор , Совет по правам человека , Госдума , МВД , Russia Today , Радиостанция "Говорит Москва" , Карфаген , Тунис
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