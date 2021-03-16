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Пока вы спали: Су-35 "вобьют клин" между Турцией и США

Елена Прошина
1 час назад
Пока вы спали: Су-35 "вобьют клин" между Турцией и США
Фото: РАМБЛЕРРАМБЛЕР
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«Автодата» будет следить за машинами и водителями

Автопроизводителей планируют обязать передавать в единую навигационно-телеметрическую платформу «Автодата» данные о скорости машины и направлении ее движения, информацию о состоянии фар и габаритных огней, дорожных работах и снижении видимости, а также о состоянии водителя. Об этом пишет «Коммерсант».
Участники рынка отмечают, что для передачи даже половины данных из списка потребуются очень серьезные вложения и уже заявили о своем принципиальном несогласии. А аналитики уверены, что введение сбора данных в итоге ударит по кошельку покупателей.

ЕС пригрозил судом Великобритании

Евросоюз инициировал судебное разбирательство против Великобритании из-за нарушения ею условий «брексита». Об этом пишет The Independent.
Ранее Великобритания в одностороннем порядке изменила часть условий сделки по выходу из ЕС, для того, чтобы поддержать своих предпринимателей. При этом в ЕС предупредили о начале судебного разбирательства по этому поводу и выразили надежду, что ситуацию удастся урегулировать.

Российские истребители могу «вбить клин» между Турцией и США

После приостановки участия в американской программе по развитию истребителей F-35 Турция задумалась о закупке российских истребителей Су-35 и Су-57, что может привести к еще большему росту напряжения в отношениях с Вашингтоном, пишет Arab News.
По мнению экспертов, покупка российских самолетов вряд ли состоится, однако переговоры об этом могут быть использованы и Москвой для того, чтобы «вбить клин» между союзниками по НАТО, и Анкарой, которая «вновь пытается разыграть против США российскую карту».

Российские банкиры осуждены за «молдавскую схему»

Бывший владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин приговорен к 10 годам колонии по делу о выводе средств из России по так называемой «молдавской схеме». Еще один банкир, Александр Григорьев, получил 12 лет тюрьмы, пишет «Коммерсант».
Суд установил, что Кузьмин в составе преступного сообщества вывел со счетов банка «Европейский экспресс» в молдавский «Молдиндконбанк» около $1 млрд по тогдашнему курсу, обманывая российские контролирующие организации. При этом защита уверена, что суд не оценил должным образом помощь Кузьмина следствию, а также его показания, позволившие раскрыть преступную схему, благодаря которой из России было выведено около $20 млрд. Адвокаты намерены «в кратчайшие сроки» обжаловать приговор.

В Японии призвали превратить Россию в море огня

Реакция России на возможное размещение американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе возмутила японских интернет-пользователей. В свих комментариях в Сети они призвали «направить в сторону России 500 ядерных ракет» и превратить ее «в море огня», пишет «Свободная пресса».
Опрошенные изданием эксперты отметили, что у Японии нет сегодня собственной армии, она по сути «оккупирована» США и именно американцы создают в стране «общественной мнение». При этом они усомнились в том, что у Японии в скором времени появятся собственные ракеты.
Общество,Александр Григорьев,КБ "Европейский экспресс",НАТО,ЕС,The Independent,Турция,Соединенные Штаты,
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