Родители школьников сдали пробный ЕГЭ

Всероссийская акция "День сдачи ЕГЭ родителями" прошла во вторник уже в пятый раз, она призвана снять напряжение перед настоящим экзаменом и развеять основные мифы о нем. Вместе с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым и родителями школьников корреспондент ТАСС оценил условия сдачи экзамена. Пробный ЕГЭ решено было провести в столичной школе 1500.

Фото: ТАСС ТАСС

Российская фигуристка Ирина Слуцкая , которая решила поучаствовать в акции, призналась, что перед пробным ЕГЭ "пробежала" школьный материал вместе со своим ребенком. "Мне, конечно, очень интересно, как это будет происходить, потому что ребенку 14, у нас уже скоро заканчивается седьмой класс, осталось совсем немного, поэтому хочется быть готовой", - сказала она.

Рособрнадзор задумал эту акцию специально для родителей, чтобы они сами познакомились с ЕГЭ, а затем рассказали о том, как он проходит, своим детям. В ведомстве считают, что большое значение имеют не только те знания, с которыми выпускники придут на экзамены, но и правильный психологический настрой, уверенность в своих силах.

"Очень много домыслов и мифов об экзамене, и когда родители, которые особенно сильно переживают, могут с этой процедурой ознакомиться сами в роли своего ребенка, это много вопросов снимает", - сказал Музаев.

Правила экзамена

Перед тем, как зайти в экзаменационный класс, все личные вещи нужно оставить в специальных боксах. Далее - рамка металлоискателя и контроль температуры. В аудиториях родителям раздают экзаменационные материалы, их распечатывают здесь же - в пункт проведения экзамена они поступают в зашифрованном виде. Для их расшифровки используется специальный токен - устройство, которое внешне напоминает флешку. Все это занимает считанные секунды.

Во время экзамена на рабочем столе участника помимо экзаменационных материалов могут находиться черная гелевая или капиллярная ручка, паспорт, черновики.

"Шпаргалок нет, если будут - удалят", - предупредил глава Рособрнадзора родителей.

Поскольку ЕГЭ пробный, то родителям предложили усеченный вариант - три разноплановых задания вместо 27 и 30 минут на выполнение вместо 3,5 часа.

Итоги

Результаты участников журналистам не сказали, однако организаторы отметили, что родители потенциально готовы к сдаче ЕГЭ. При этом самая распространенная ошибка - неправильное заполнение бланков.

"Это непросто, но ничего такого, что может испугать до такой степени, что ты лишишься дара речи и не сможешь держать ручку в руках, нет. Все, в принципе, как везде и как всегда", - отметила Слуцкая после экзамена. Она добавила, что зачастую многие "питаются слухами" о ЕГЭ, поэтому лучше попробовать самому.