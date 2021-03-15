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«Угрюм-река» разочаровала зрителей

Алиса Селезнёва
30 минут назад
Больше всего претензий у зрителей новой экранизации «Угрюм-реки», премьера которой состоялась на «Первом канале», вызвала игра актеров, пишет «Слово и дело».
«Угрюм-река» разочаровала зрителей
Фото: Википедия\Первый каналВикипедия\Первый канал
Зрители также раскритиковали сюжет, отметив, что сценаристы переписали оригинальный роман писателя Вячеслава Шишкова об истории нескольких поколений семьи Громовых и временах «золотой лихорадки» в Сибири.
«От книги ничего не осталось, кроме имен и отдельных эпизодов», - приводит издание мнение зрителей.
«Это не просто ужас, это пи-пи-пи. Прохор Громов разве так должен выглядеть? Александр Горбатов — какой-то Петя из колхоза — ни харизмы, ни показной стати. Анфиса в исполнении Чурсиной — женщина, которая взглядом сшибала мужчин наповал. Что мы видим здесь: моль Юлия Пересильд», — возмутилась одна из зрительниц.
Положительными моментами нового сериала были названы красивые съемки природы. При этом интернет-пользователи призвали современных режиссеров не пытаться переснимать уже ставшие классикой советские фильмы, а учиться на них.
В свою очередь сенатор Алексей Пушков отметил в своем Telegram-канале, что, ознакомившись с отзывами, не собирается смотреть новую экранизацию «Угрюм-реки».
«Претензии у посмотревших одинаковые: непопадание в образы, очень плохая игра актрисы, изображающей Анфису (еще помню блистательное исполнение этой роли Людмилой Чурсиной - один взгляд исподлобья чего стоил!), недостоверность, слабый сценарий. ( ) А потому и смотреть не хочется. Уже видел ряженых актеров, плохо играющих людей «того времени»», - заявил он (орфография и пунктуация автора сохранены).
Политик также задался вопросом, почему при советской цензуре, которая «вроде бы душила творческую мысль», играли мощнее и лучше, чем сейчас.
«Рамблер» писал, что ранее актриса Юлия Пересильд в программе «Вечерний Ургант» поделилась подробностями съемок в фильме «Конец сезона», заявив, что партнер по съемкам по-настоящему ее ударил.
Общество,Александр Горбатов,Вячеслав Шишков,Юлия Пересильд,Людмила Чурсина,Алексей Пушков,
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