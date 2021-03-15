«Угрюм-река» разочаровала зрителей

Положительными моментами нового сериала были названы красивые съемки природы. При этом интернет-пользователи призвали современных режиссеров не пытаться переснимать уже ставшие классикой советские фильмы, а учиться на них.

Политик также задался вопросом, почему при советской цензуре, которая «вроде бы душила творческую мысль», играли мощнее и лучше, чем сейчас.