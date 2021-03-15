«Угрюм-река» разочаровала зрителей

«От книги ничего не осталось, кроме имен и отдельных эпизодов», - приводит издание мнение зрителей.
«Это не просто ужас, это пи-пи-пи. Прохор Громов разве так должен выглядеть? Александр Горбатов — какой-то Петя из колхоза — ни харизмы, ни показной стати. Анфиса в исполнении Чурсиной — женщина, которая взглядом сшибала мужчин наповал. Что мы видим здесь: моль Юлия Пересильд», — возмутилась одна из зрительниц.
«Претензии у посмотревших одинаковые: непопадание в образы, очень плохая игра актрисы, изображающей Анфису (еще помню блистательное исполнение этой роли Людмилой Чурсиной - один взгляд исподлобья чего стоил!), недостоверность, слабый сценарий. ( ) А потому и смотреть не хочется. Уже видел ряженых актеров, плохо играющих людей «того времени»», - заявил он (орфография и пунктуация автора сохранены).