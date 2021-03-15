Законопроект об усыплении бездомных собак внесли в Госдуму

«Процедура регулирования численности животных без владельцев, решение по которой принято органом государственной власти субъекта Российской Федерации, производится специалистами в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть», — следует из текста законопроекта.
«ОСВВ легализует явление бездомности, и с ним уже не получится никогда справиться. Проблемы, вызванные свободно обитающими и неконтролируемыми стерилизованными собаками, такие как шум, фекальные загрязнения, укусы и дорожно-транспортные происшествия, создают негативные последствия как для населения, так и для животных, поэтому для решения проблемы необходим безвозвратный отлов и работа с населением по воспитанию ответственного обращения со своими животными», — отмечают парламентарии.