Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Законопроект об усыплении бездомных собак внесен в Госдуму 

ИА Regnum и ещё 2 3 часа назад
Законопроект об усыплении бездомных собак внесли в Госдуму
Фото: РИА Новости
Законопроект о праве регионов самостоятельно регулировать численно бездомных кошек и собак внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Галиной Данчиковой, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.
Документом вводится положение, в соответствии с которым, исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности, органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют собственное правовое регулирование численности животных без владельцев, находящихся в приютах для животных на территории региона.

«Процедура регулирования численности животных без владельцев, решение по которой принято органом государственной власти субъекта Российской Федерации, производится специалистами в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть», — следует из текста законопроекта.

В России принят закон о гуманном обращении с животными, однако у программы стерилизации есть ряд проблем, отмечают авторы.

«ОСВВ легализует явление бездомности, и с ним уже не получится никогда справиться. Проблемы, вызванные свободно обитающими и неконтролируемыми стерилизованными собаками, такие как шум, фекальные загрязнения, укусы и дорожно-транспортные происшествия, создают негативные последствия как для населения, так и для животных, поэтому для решения проблемы необходим безвозвратный отлов и работа с населением по воспитанию ответственного обращения со своими животными», — отмечают парламентарии.

Видео дня. «Борец с чиновниками» получил 7 лет за вымогательство
ИА Regnum: последние новости
В Петербурге выявили 937 новых носителей коронавирусной инфекции В Петербурге выявили 937 новых носителей коронавирусной инфекции В Крыму объявлено штормовое предупреждение В Крыму объявлено штормовое предупреждение Композитора Людмилу Лядову похоронили на Кунцевском кладбище Композитора Людмилу Лядову похоронили на Кунцевском кладбище
Комментарии 2
Общество , Галина Данчикова , Единая Россия , Госдума , ИА REGNUM
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Чучело взорвалось в разгар праздника в Ленобласти
00:25
Чучело взорвалось в разгар праздника в Ленобласти
Происшествия
Актриса на публике разделась догола на вручении премии
00:12
Актриса на публике разделась догола на вручении премии
Общество В мире
Инспектор погиб под колесами злостного нарушителя
00:19
Инспектор погиб под колесами злостного нарушителя
Происшествия
В Москве из окна выпала покусанная собакой девочка
01:54
В Москве из окна выпала покусанная собакой девочка
Происшествия
Акула-людоед вцепилась в тушу редчайшего кита и попала на видео
00:35
Акула-людоед вцепилась в тушу редчайшего кита и попала на видео
В мире Происшествия
Школьный повар голой рукой положил салат в тарелку
00:19
Школьный повар голой рукой положил салат в тарелку
Происшествия
В российском регионе мост рухнул вместе с КамАЗом
00:12
В российском регионе мост рухнул вместе с КамАЗом
Происшествия
Таксист-лихач врезался в БТР во Владивостоке
00:12
Таксист-лихач врезался в БТР во Владивостоке
Происшествия
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину
00:49
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину
Происшествия
Опубликовано видео хоккейного матча на борту самолета «Руслан»
00:17
Опубликовано видео хоккейного матча на борту самолета «Руслан»
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение