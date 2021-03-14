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Писательницу Улицкую обвинили в плагиате 

Майк Габриелян 1 час назад
Писательницу Улицкую обвинили в плагиате
Фото: РИА Новости
Писательницу Людмилу Улицкую обвинили в плагиате. Она использовала чужой сценарий в своей книге, не указав авторства. Об этом заявила другая писательница — Наталья Рапопорт.

В 1987 году я доверчиво вступила в «творческий контакт» с Людмилой Улицкой. Кончилось тогда это очень грустно, а некоторое время назад меня неожиданно пребольно ударили те же самые грабли», — написала Рапопорт в фейсбуке.

Она рассказала, что в рукописях ее отца была описана вспышка легочной чумы 1939 года в Москве. Тогда НКВД изолировал всех контактировавших с заразными пациентами, но, чтобы избежать паники среди населения, замаскировал изоляцию под аресты.
Одним из «арестованных» оказался доктор Россельс. Из больницы он позвонил своей жене, рассказав, что "это просто чума", а не арест и репрессии.
В перестроечные годы Рапопорт хотела написать сценарий на основе этой истории. Но опыта было мало, и ей порекомендовали в соавторы Улицкую. Они начали совместно работать, но затем Рапопорт отправили в заграничную командировку. Вернувшись, она узнала, что ее сценарий разрабатывается с режиссером Андреем Разумовским, без упоминания ее фамилии.

«Это был мой первый в жизни сердечный приступ и первое предательство человек, которого я числила в друзьях. Улицкая предложила мне 2 тыс. рублей «отступного», чтобы выкупить сценарий. Я сочла это оскорбительным не только для меня, но и для папы», — написала Рапопорт.

Тогда по ее просьбе сценарий сняли с производства. Недавно она обнаружила, что он вновь опубликован Улицкой без упоминания авторства Рапопорт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Егор Крид ответил на обвинения в плагиате.
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Комментарии 1
Общество , Крид , Людмила Улицкая , Андрей Разумовский
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