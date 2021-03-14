Болгария начнет летний туристический сезон с 1 мая. Об этом сообщила вице-премьер и министр туризма республики Марияна Николова. По ее словам, в условиях майских праздников власти должны обеспечить предсказуемость в работе туристической отрасли, передает ТАСС.
Для туристов, которые хотят посетить Болгарию, будет предусмотрен согласованный с Еврокомиссией вариант «зеленого коридора».
Он разрешает посетить страну тем, кто уже переболел ковидом и имеет антитела, тем, кто вакцинировался, и тем, кто имеет отрицательный ПЦР-тест.