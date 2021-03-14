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В МЧС высказались о лесопожарной ситуации в России 

RT на русском и ещё 5 2 часа назад
В МЧС высказались о лесопожарной ситуации в России
Фото: РИА Новости
В пресс-службе МЧС России заявили, что лесные пожары могут угрожать более 8 тыс. населённых пунктов страны во время пожароопасного периода.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ ведомства на соответствующий запрос агентства.

«На контроле ведомства более 8 тыс. населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров», — отметили в министерстве.

В МЧС уточнили, что начало пожароопасного сезона в России ожидается в обычные сроки — не ранее первой декады апреля.
Вместе с этим в ведомстве добавили, что более точные сроки начала соответствующего сезона зависят от уровня снегозапасов, температуры воздуха, количества и типа осадков.
Ранее Рослесхоз высказался о ситуации с возможными лесными пожарами весной.
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Общество , Рослесхоз , МЧС , Хабаровский Край
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