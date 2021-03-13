Внучка художника Кустодиева умерла в Петербурге

Внучка художника Кустодиева — искусствовед и хранительница шедевров да Винчи — умерла в Санкт-Петербурге . Татьяне Кустодиевой было 87 лет.

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Она работала ведущим научным сотрудником Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа и являлась заслуженном работником культуры, кандидатом искусствоведения. О смерти выдающейся сотрудницы сообщила пресс-служба музея.

В посвящении Татьяне Кустодиевой сказано, что она отработала в Эрмитаже более 60 лет. И благодаря ей многие лучше узнали и полюбили Эрмитаж.

Это блестяще эрудированная, яркая и красивая женщина с сильным характером, обладавшая неисчерпаемой творческой энергией и пытливым умом исследователя, — говорится в сообщении.

Внучка прославленного художника была специалистом в области итальянской живописи XIII-XVI вв. Её знали как авторитетного исследователя произведений Леонардо да Винчи , ему она посвятила большое количество научных публикаций и отдельную монографию.

Татьяна Кустодиева внесла значительный вклад в развитие дома-музея своего деда, где её подарки демонстрируются в составе постоянной экспозиции. Более 30 произведений Кустодиева и его документы внучка передала в Астраханскую картинную галерею, за что получила медаль «За заслуги перед Астраханской областью».