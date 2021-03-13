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Москва

Резкое снижение смертности от коронавируса зафиксировано в Москве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 35 минут назад
Смертность от коронавируса резко снизилась в Москве
Фото: ТАСС
В феврале число жителей Москвы, для которых коронавирус стал основной причиной смерти, снизилось более чем вдвое по сравнению с январем, сообщает столичный департамент здравоохранения.
Департамент проанализировал данные по смертности за январь и февраль 2021 года. В январе в городе зарегистрировано 16347 смертей, что на 199 человек меньше, чем в декабре 2020 года. Однако уже в феврале снижение по отношению к январю составило 3806 человек. Превышение смертности по отношению к соответствующим месяцам 2020 года составляет 5434 и 2677 случаев — это объясняется смертностью от коронавируса: в январе он стал основной или сопутствующей причиной смерти для 5588 человек, в фкеврале — для 3113, сообщается на сайте департамента.
При этом в январе коронавирус стал основной причиной смерти для 5038 человек, а в феврале — для 2340 человек. В это число входят даже спорные случаи. Летальность от коронавируса в Москве на конец февраля 2021 года составляет: 2,57%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 3,83%, если учесть все случаи, где коронавируса выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.
Напомним, случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, с которого началось ее распространение в России, был зарегистрирован ровно год назад. В столице, которая все это время лидировала по числу выявленных заболевших, заразились 7,73% жителей, погибли — 0,12%, всего население Москвы составляет 12,7 млн человек. Несмотря на достаточно большое количество переболевших, уровень смертности от COVID-19 в России существенно ниже, чем во многих других странах — 578 летальных исходов на 1 млн человек.
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Общество , Новости Москвы
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