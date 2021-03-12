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Москва

Соловьев потребовал пенсии от Google 

Мария Иванова 1 час назад
Соловьев потребовал пенсии от Google за налоги на блогеров
Фото: Рамблер
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал Google из-за планов корпорации удерживать подоходный налог в пользу США от доходов иностранных YouTube-блогеров. Об этом сообщает News.ru.
По мнению Соловьева, в таком случае корпорация должна выплачивать блогерам пенсии и предоставлять другие соцгарантии.

«А пенсию он тоже будет платить? Если он считает, что все, кто пользуется, являются налогоплательщиками, то возникает вопрос: а какую ответственность они берут на себя? Встречное: что они собираются сделать за наши налоги для нас?» — заявил он.

Как писал «Рамблер», Google планирует облагать налогами доход, полученный блогерами от просмотра контента на территории США. Налоги планируется взимать с доходов от просмотров рекламы, сервиса YouTube Premium, cуперчата и спонсорства.
Налоговая ставка должна составить от нуля до 30 процентов в зависимости от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения. Россия и США заключили такое соглашение, поэтому ставка может быть нулевой.
Ранее российское Минцифры также предложило ввести налог на доходы российских блогеров от рекламы. Обязанность по уплате налога предлагается возложить на иностранные компании — Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и другие. Законопроекте о новом налоге планируется подготовить к середине года.
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Комментарии 1
Общество , Владимир Соловьев , Google
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