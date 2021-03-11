Вассерман рассказал о "проблемах с головой" у Байдена

Как писал «Рамблер», в своих предвыборных выступлениях Байден нередко делал оговорки, которые команда его противника Дональда Трампа
использовала, чтобы подстегивать дискуссию об «умственных способностях» 78-летнего политика. К примеру, он перепутал действовавшего на тот момент президента Дональда Трампа с экс-главой США Джорджем Бушем-младшим
. На днях Байден назвал министра обороны Ллойда Остина
«бывшим генералом» и «парнем, который управляет этим подразделением», не упомянув ни его имя, ни Пентагон
.