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Вассерман рассказал о "проблемах с головой" у Байдена

Вероника Полынина
1 час назад
Публицист Анатолий Вассерман прокомментировал заявление американского журналиста Шона Хэннити о том, что Белый дом скрывает серьезные проблемы со здоровьем президента США Джо Байдена.
Вассерман рассказал о "проблемах с головой" у Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«То, что у Джо Байдена проблемы с головой, было известно еще задолго до того, как за него были вброшены многие миллионы голосов», - заявил Вассерман РИА ФАН.
По мнению эксперта, «по многим признакам» Байден может страдать болезнью Альцгеймера. Вассерман напомнил, что этим заболеванием страдал президент Рональд Рейган, однако оно проявилось уже после того, как он оставил Овальный кабинет.
По словам Вассермана, в скором времени можно будет на деле проверить популярное утверждение, что государственный механизм в США так хорошо отлажен, что от человека, занимающего кресло президента, ничего не зависит.
Как писал «Рамблер», в своих предвыборных выступлениях Байден нередко делал оговорки, которые команда его противника Дональда Трампа использовала, чтобы подстегивать дискуссию об «умственных способностях» 78-летнего политика. К примеру, он перепутал действовавшего на тот момент президента Дональда Трампа с экс-главой США Джорджем Бушем-младшим. На днях Байден назвал министра обороны Ллойда Остина «бывшим генералом» и «парнем, который управляет этим подразделением», не упомянув ни его имя, ни Пентагон.
Общество,Ллойд Остин,Рональд Рейган,Джордж Буш,Джозеф Байден,Анатолий Вассерман,Дональд Трамп,Пентагон,РИА ФАН,Соединенные Штаты,
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