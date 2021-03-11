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Россиянка получила к 8 Марта 8,5 тысячи подарков в соцсети 

News.ru 1 час назад
Россиянка получила к 8 Марта 8,5 тысячи подарков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С 6 по 8 марта пользователи «Одноклассников» отправили более 1,4 млрд виртуальных подарков. Каждая третья жительница России получила поздравление, приуроченное к Международному женскому дню, а рекордсменкой оказалась жительница Вологды.
В этом году праздник 8 Марта побил все рекорды: пользователями соцсети было отправлено более 1,4 млрд виртуальных подарков, с помощью стикеров было послано более 12,5 млн поздравлений. Причём 5,5 млн из них были загружены самими пользователями.
В этот раз подписчики использовали для поздравлений любимых дам новый сервис «Моменты», позволяющий публиковать фото и видео, доступные 24 часа. В результате по сравнению со средними показателями сервиса в новогодние праздники число просмотров моментов увеличилось в 1,5 раза, а количество реакций пользователей на них — вдвое.
Каждая третья жительница нашей страны (33,5 млн пользовательниц) получила в этом году в «Одноклассниках» подарок. Рекордсменкой стала пользовательница из Вологды, ей отправили 8,5 тысячи поздравлений с Международным женским днём. А самым щедрым на виртуальные поздравления оказался житель Белгорода, пославший представительницам прекрасного пола более 7,5 тысячи подарков к 8 Марта.
Лидером по количеству отправленных подарков среди регионов остаётся Москва. За ней следует Екатеринбург, а замыкает тройку Краснодар. В десятке активных российских городов также значатся Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург, Воронеж, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Казань.
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Общество , Вологда , Вологодская Область
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