В Нововоронеже появится новая Аленка

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На месте постапокалиптической скульптуры Алёнки в Нововоронеже появится новый памятник. Расходы по установке скульптуры взял на себя неизвестный меценат.

Памятник, как и предыдущий, будет установлен в честь 250-летия села Новая Алёновка, на месте которого располагается город. Об этом KP.RU рассказала заместитель главы администрации города Светлана Тулинова

По её словам, меценат решил выделить деньги на скульптуру, когда узнал историю Алёнки. Отмечается, что власти уже попросили мастеров сделать образ девушки «максимально привлекательным».

Известно, что Алёнка будет высотой более двух метров, сделана из бронзы и изображена в статичном положении. Открыть новую скульптуру планируют пятого или шестого июня 2021 года.

Монумент, посвящённый основательнице села Новая Алёновка, которую по легенде и звали Алёнкой, появился в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид скульптуры широко обсуждался и вызвал недоумение среди местных жителей и интернет-пользователей.