Малышева назвала грипп более опасным, чем коронавирус

Вирус гриппа опаснее коронавируса. Об этом врач и телеведущая Елена Малышева заявила в эфире Первого канала.

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В ходе вчерашнего эпизода своего шоу «Жить здорово!» она рассказала, что вирус гриппа и коронавирус имеют практически одинаковые формы и размеры, похожи по симптоматике, а отличаются тем, что инкубационный период в случае заболевания гриппом составляет один-два дня, а коронавирусной инфекцией COVID-19 — две недели.

Малышева заявила, что грипп гораздо опаснее коронавируса, потому что от последнего умирают главным образом пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, а от первого — люди 20-40 лет. Также от гриппа могут умирать дети и беременные женщины. Степень защиты после вакцинации от коронавируса составляет около 94%, а от гриппа — 60-70%

В ноябре, как сообщал «Рамблер», Малышева заявила, что коронавирус не так страшен, как думали люди, потому что большинство людей переносят болезнь либо бессимптомно, либо симптомы у них легкие, а риск умереть от нее низкий. При этом по сравнению с началом пандемии смертность от коронавирусной инфекции упала в три-четыре раза.