Переболевшие COVID-19 пациенты жалуются на «мозговой туман»

Пациенты, переболевшие COVID-19, жалуются на «мозговой туман», заявил главный врач столичной Психиатрической больницы им. Алексеева Георгий Костюк
. Состояние характеризуется тревожностью, нарушением сна, депрессией, сообщает
РИА Новости.
Костюк подчеркнул, что «мозговой туман» накрывает на выходе из инфекционного процесса. Оригинальный термин, по его словам, был выработан на основе описания состояний, которым с медиками делились выздоровевшие пациенты.
Главврач психбольницы пояснил, что люди жалуются на когнитивные нарушения, бессонницу, эмоциональную нестабильность. При этом Костюк не исключил, что в ряде случаев речь может идти о «внековидных» расстройствах, которые вызваны, например, перенасыщением информацией.
Ранее, как сообщал «Рамблер», были названы нетипичные симптомы заражения коронавирусной инфекцией. Доцент Медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт рассказала, что пациенты, переболевшие COVID-19, сообщили о признаках заболевания, которые не упоминаются в официальных списках.
Так, они жалуются на бессонницу, жжение в стопах, выпадение волос, провалы в памяти, высыпания на коже, проблемы с сердцем и онемение лица и тела. Пациенты сообщали, что эти симптомы проявлялись в том числе на протяжении нескольких месяцев после выздоровления. Ламберт выразила уверенность, что вопрос долгосрочных нетипичных последствий COVID-19 должен быть тщательно изучен, так как едва ли является последствием стресса.