Переболевшие COVID-19 пациенты жалуются на «мозговой туман»

Пациенты, переболевшие COVID-19, жалуются на «мозговой туман», заявил главный врач столичной Психиатрической больницы им. Алексеева Георгий Костюк . Состояние характеризуется тревожностью, нарушением сна, депрессией, сообщает РИА Новости.

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Костюк подчеркнул, что «мозговой туман» накрывает на выходе из инфекционного процесса. Оригинальный термин, по его словам, был выработан на основе описания состояний, которым с медиками делились выздоровевшие пациенты.

Главврач психбольницы пояснил, что люди жалуются на когнитивные нарушения, бессонницу, эмоциональную нестабильность. При этом Костюк не исключил, что в ряде случаев речь может идти о «внековидных» расстройствах, которые вызваны, например, перенасыщением информацией.

Ранее, как сообщал «Рамблер», были названы нетипичные симптомы заражения коронавирусной инфекцией. Доцент Медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт рассказала, что пациенты, переболевшие COVID-19, сообщили о признаках заболевания, которые не упоминаются в официальных списках.