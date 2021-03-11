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Переболевшие COVID-19 пациенты жалуются на «мозговой туман»

Павел Тиунов
53 минуты назад
Пациенты, переболевшие COVID-19, жалуются на «мозговой туман», заявил главный врач столичной Психиатрической больницы им. Алексеева Георгий Костюк. Состояние характеризуется тревожностью, нарушением сна, депрессией, сообщает РИА Новости.
Переболевшие COVID-19 пациенты жалуются на «мозговой туман»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Костюк подчеркнул, что «мозговой туман» накрывает на выходе из инфекционного процесса. Оригинальный термин, по его словам, был выработан на основе описания состояний, которым с медиками делились выздоровевшие пациенты.
Главврач психбольницы пояснил, что люди жалуются на когнитивные нарушения, бессонницу, эмоциональную нестабильность. При этом Костюк не исключил, что в ряде случаев речь может идти о «внековидных» расстройствах, которые вызваны, например, перенасыщением информацией.
Ранее, как сообщал «Рамблер», были названы нетипичные симптомы заражения коронавирусной инфекцией. Доцент Медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт рассказала, что пациенты, переболевшие COVID-19, сообщили о признаках заболевания, которые не упоминаются в официальных списках.
Так, они жалуются на бессонницу, жжение в стопах, выпадение волос, провалы в памяти, высыпания на коже, проблемы с сердцем и онемение лица и тела. Пациенты сообщали, что эти симптомы проявлялись в том числе на протяжении нескольких месяцев после выздоровления. Ламберт выразила уверенность, что вопрос долгосрочных нетипичных последствий COVID-19 должен быть тщательно изучен, так как едва ли является последствием стресса.
Общество,Георгий Костюк,РИА Новости,
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