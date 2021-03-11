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Российский губернатор запретил блины с начинкой 

Lenta.ru 36 минут назад
Нижегородский губернатор запретил блины с начинкой
Фото: depositphotos.com
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин запретил продажу блинов с начинкой во время праздничных гуляний на масленичной неделе. Он утвердил решение координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте главы региона.
«Применение начинки не допускается; реализация продукции допускается только в закрытой индивидуальной одноразовой упаковке», — говорится в документе.
Кроме того, тесто для блинов должно изготавливаться в стационарных условиях, а сотрудники обязаны использовать перчатки и маски.
Согласно постановлению, продавцы обязаны иметь на прилавках антисептики для посетителей, а торговые места должны располагаться на расстоянии в 1,5 метра друг от друга.
Ранее диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что максимальная разовая порция блинов на Масленицу для человека с нормальной массой тела не должна превышать 150-200 граммов.
В 2021 году Масленичная неделя отмечается с 8 по 14 марта.
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Общество , Глеб Никитин , Антонина Стародубова , Москва , Нижегородская Область
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