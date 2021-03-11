Лядову похоронят на Кунцевском кладбище.

Стало известно, где может быть похоронена народная артистка РСФСР, композитор, пианист и певица Людмила Лядова . По информации осведомлённого источника, она упокоится рядом с могилой матери.

Планируют похоронить на Кунцевском кладбище. Там же, в родовом захоронении, была похоронена её мать, — приводит сообщение источника ТАСС.

Ранее было объявлено, что прощание с артисткой состоится в суббот, 13 марта, в Новодевичьем монастыре, а не в Московском доме композиторов. Почему изменили место прощания, сообщил представитель певицы Виталий Мирошников.

Организаторы прощания позвонили, сообщили, что в доме композиторов на большой сцене идёт ремонт, поэтому будет Новодевичий монастырь, — объяснил он.

Отмечалось, что родственники и друзья Людмилы Лядовой обратились в мэрию, чтобы получить разрешение похоронить её на Новодевичьем кладбище. Окончательно вопрос с местом похорон пока не решён.

Лядова умерла 10 марта в возрасте 95 лет. Композитор ушла из жизни в одной из больниц Москвы. Сообщалось, что причиной смерти артистки стала коронавирусная инфекция.