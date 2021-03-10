Из России снова могут полететь чартеры в Хургаду

Родственники погибших получили страховые выплаты по 2 миллиона рублей и еще по 1 миллиону рублей из бюджета Санкт-Петербурга. А вот египетская сторона не спешила признавать случившиеся терактом и вообще платить родным погибшим какие-либо компенсации. Несмотря на то, что российская сторона заинтересована в возобновлении чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, МИД России
не спешит это делать и даже выражало готовность прекратить любые полеты в Египет, прислушиваясь, таким образом, к мнению граждан. В 2020 году на курортах в Египте отдыхали больше 150 тысяч россиян, но с открытием чартеров безе пересадок это количество может увеличиться в несколько раз.