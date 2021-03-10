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Из России снова могут полететь чартеры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Вести Подмосковья
1 час назад
В африканской стране отменено решение суда первой инстанции об отказе рассмотрения дела пострадавшего в авиакатастрофе над Синаем в 2015 году россиянина. Положительное решение при новом рассмотрение может привести к возобновлению чартерных рейсов российских самолетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
Из России снова могут полететь чартеры в Хургаду
Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»Зыков Кирилл / Агентство «Москва»
Как известно, 31 октября 2015 года из аэропорта Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург вылетел чартерным рейсом самолет авиакомпании «Когалымавиа». Всего через 23 минуты самолет пропал со всех радаров. Его обломки были найден в центре Синая на площади в 20 километров. В катастрофе погибло 224 гражданина России, из которых 25 детей и 7 членов экипажа.
Родственники погибших получили страховые выплаты по 2 миллиона рублей и еще по 1 миллиону рублей из бюджета Санкт-Петербурга. А вот египетская сторона не спешила признавать случившиеся терактом и вообще платить родным погибшим какие-либо компенсации. Несмотря на то, что российская сторона заинтересована в возобновлении чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, МИД России не спешит это делать и даже выражало готовность прекратить любые полеты в Египет, прислушиваясь, таким образом, к мнению граждан. В 2020 году на курортах в Египте отдыхали больше 150 тысяч россиян, но с открытием чартеров безе пересадок это количество может увеличиться в несколько раз.
Похоже, египетские власти поняли, что теряют намного больше невыплаченных компенсаций и готовы пойти на то, чтобы признать крушение терактом и официально, что повлечет за собой законные выплаты родственникам погибших. В ближайшее время апелляционный суд в Каире рассмотрит ранее отклоненное дел гражданина России, у которого в крушении погибла дочь, против премьер-министра Египта, а также министров авиации, внутренних дел и финансов. Цель этого иска — выплата компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе.
По оценкам экспертов туристический поток из России в Египет составляет порядка 4 миллионов человек.
Общество,Аэропорт Шарм-эш-Шейх,Когалымавиа,МИД,Санкт-Петербург,Хургада,Россия,
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