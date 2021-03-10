Из России снова могут полететь чартеры в Хургаду

Похоже, египетские власти поняли, что теряют намного больше невыплаченных компенсаций и готовы пойти на то, чтобы признать крушение терактом и официально, что повлечет за собой законные выплаты родственникам погибших. В ближайшее время апелляционный суд в Каире рассмотрит ранее отклоненное дел гражданина России, у которого в крушении погибла дочь, против премьер-министра Египта, а также министров авиации, внутренних дел и финансов. Цель этого иска — выплата компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе.