Умерла последняя носительница алеутского языка в России 

Последняя носительница алеутского языка на территории России Вера Тимошенко умерла на 94 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза коренных малочисленных народов севера (КМНСоюза). Уточняется, что она была носительницей беринговского диалекта.

"В России стало на один язык меньше: в селе Никольском на острове Беринга на 94-м году жизни скончалась последняя носительница беринговского диалекта алеутского языка Вера Терентьевна Тимошенко", — цитирует пресс-служба руководителя проекта "Страна языков" Василия Харитонова.

Отмечается, что она умерла 9 марта.

Алеутский язык — это язык креолов северной части Тихого океана. По словам специалиста в области изучения алеутского языка Евгения Головко, на территории России больше не сохранилось людей, говорящих на этом языке. Пресс-служба союза уточняет, что есть ряд активистов, которые изучают язык самостоятельно, чтобы преподавать его жителям острова Беринга (Камчатский край).