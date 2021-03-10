Агафья Лыкова въехала в новый дом 

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Ранее отшельница попросила Олега Дерипаску построить ей избу.

Как сообщил представитель бизнесмена, сегодня дом освятил митрополит Московский и всея Руси Корнилий. Его визит в Хакасию также организовал Дерипаска.

Строительство дома началось в декабре 2020 года. Оно велось поэтапно, поскольку участок «Заимка Лыковых» находится в труднодоступном месте.