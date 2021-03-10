Агафья Лыкова въехала в новый дом 

Ранее отшельница попросила Олега Дерипаску построить ей избу.
Как сообщил представитель бизнесмена, сегодня дом освятил митрополит Московский и всея Руси Корнилий. Его визит в Хакасию также организовал Дерипаска.
Строительство дома началось в декабре 2020 года. Оно велось поэтапно, поскольку участок «Заимка Лыковых» находится в труднодоступном месте.
Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, живших в изоляции с 1937 года. Их обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Сейчас отшельнице 76 лет, она до сих пор живёт в тайге.