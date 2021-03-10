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Москва

Госдума упрощает выезд детей за рубеж со взрослыми 

Российская Газета и ещё 2 1 час назад
Порядок выезда детей заграницу будет упрощен. Для международной поездки с сопровождающим будет достаточно нотариального согласия одного из родителей. Такой законопроект прошел первое чтение.
Сейчас в таких случаях необходимо оформлять согласие на выезд от обоих родителей (или усыновителей, опекунов и попечителей). Согласно законопроекту, достаточным условием для выезда ребенка за рубеж с одним родителем будет отсутствие оформленного другим родителем несогласия на поездку.
Несогласие при этом можно будет давать по-разному: например, запретить ребенку поездку как во все страны, так и в одну страну или в список таковых. А если с ребенком едет сам несогласный родитель, никаких препятствий для выезда не будет. Также несогласие можно будет отозвать во внесудебном порядке. Сейчас — только по суду.
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Первый зампред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что данный документ направлен на совершенствование механизма выезда несовершеннолетних граждан РФ за пределы страны.
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Общество , Видео , Виктор Водолацкий , Госдума
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