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Москва

Twitter замедлят для защиты граждан 

Елена Прошина 14 минут назад
Twitter замедлят для защиты граждан
Фото: Рамблер
Роскомнадзор заявил о том, что с сегодняшнего дня будет замедлена скорость работы Twitter на мобильных и стационарных устройствах для «защиты российских граждан от влияния противоправного контента». Об этом говорится на сайте ведомства.
По данным Роскомнадзора, меры централизованного реагирования были приняты для «принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации».

«Замедление [скорости работы Twitter] будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств», — отмечается в сообщении.

В Роскомнадзоре напомнили, что на сегодняшний день Twitter не удалил 3168 материалов с запрещенной информацией, в том числе с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, детской порнографией и с информацией об использовании наркотиков.

«Последним ярким примером стало демонстративное игнорирование требований регулятора (в отличие от других социальных сетей Twitter не удалил материалы) об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года», — подчеркивается в сообщении.

В ведомстве предупредили, что в случае продолжения игнорирования сервисом Twitter требований закона, ему грозит блокировка.
Как сообщал «Рамблер», 1 февраля в России вступил в силу закон о запрете мата в соцсетях. Платформы должны самостоятельно выявлять и удалять незаконный контент в течение суток. За отказ удалить запрещенную информацию соцсетям грозит штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.

В РКН заявили о наличии оснований для полной блокировки Twitter

Роскомнадзор (РКН) обладает юридическими основаниями, позволяющими полностью заблокировать социальную сеть Twitter, однако пока эти меры не применяются. Об этом 10 марта заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

«Технические возможности для торможения работы Twitter имеются. Замедление его работы уже началось. Юридические основания для блокировки есть, но мы пока такие меры не принимаем», — цитирует «Интерфакс» Субботина.

Также Субботин отметил, что замедление работы может грозить и другим сайтам, которые не будут соблюдать российское законодательство.

Операторы оценили возможности Роскомнадзора по замедлению Twitter

Роскомнадзор имеет возможность ограничивать скорость работы Twitter через оборудование, которое установлено на сетях операторов связи, сообщили РБК провайдеры. Ранее ведомство сообщило, что ограничивает скорость работы соцсети из-за несоблюдения российских законов.
Как пояснил РБК источник в одном из крупных интернет-провайдеров, Роскомнадзор может самостоятельно ограничить скорость доступа к Twitter через оборудование, установленное на сетях операторов в рамках так называемого закона о суверенном Рунете. Об этом же РБК сообщил источник в еще одном интернет-провайдере.

Facebook, YouTube, Instagram, Twitter и TikTok хотят заставить платить налог за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе

Иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе, используя такие зарубежные платформы как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и т. д. С соответствующим предложением выступило Минцифры. Оно изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России, сообщают 10 марта «Ведомости».
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Общество , Вадим Субботин , Роскомнадзор , Ведомости , РБК , Интерфакс
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