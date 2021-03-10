Названа причина смерти Людмилы Лядовой 

"COVID. Да, она лежала с COVID. Но она не лежала на ИВЛ, она лежала на кислороде", — уточнила Горбенко. Она добавила, что Лядову сначала госпитализировали в 52-ю больницу, затем перевели в реанимацию, однако и там врачи не смогли ее "поднять".