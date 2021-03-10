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Названа причина смерти Людмилы Лядовой 

РИА Новости 21 минуту назад
Названа причина смерти Людмилы Лядовой
Фото: РИА Новости
Причиной смерти народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой стал коронавирус, сообщил Пятый канал со ссылкой на ее бывшего администратора Галину Горбенко.

"COVID. Да, она лежала с COVID. Но она не лежала на ИВЛ, она лежала на кислороде", — уточнила Горбенко. Она добавила, что Лядову сначала госпитализировали в 52-ю больницу, затем перевели в реанимацию, однако и там врачи не смогли ее "поднять".

Будущая певица, пианистка и композитор родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в семье музыкантов. В 1948-м она окончила местную консерваторию. С 1946 по 1951 год выступала на эстраде в дуэте с Ниной Пантелеевой.
Лядова написала "Старый марш", "Барабан", "Ай-люли", "Чудо-песенку" и другие известные композиции. Песни на ее музыку исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова, Людмила Зыкина, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова.
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Общество , Иосиф Кобзон , Гелена Великанова , Галина Горбенко , Юрий Богатиков , Эдуард Хиль , Нина Пантелеева , Людмила Лядова , Эдита Пьеха , Людмила Зыкина , Валентина Толкунова
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