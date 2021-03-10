Названа причина смерти Людмилы Лядовой 

Причиной смерти народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой стал коронавирус, сообщил Пятый канал со ссылкой на ее бывшего администратора Галину Горбенко.
"COVID. Да, она лежала с COVID. Но она не лежала на ИВЛ, она лежала на кислороде", — уточнила Горбенко. Она добавила, что Лядову сначала госпитализировали в 52-ю больницу, затем перевели в реанимацию, однако и там врачи не смогли ее "поднять".
Будущая певица, пианистка и композитор родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в семье музыкантов. В 1948-м она окончила местную консерваторию. С 1946 по 1951 год выступала на эстраде в дуэте с Ниной Пантелеевой.
Лядова написала "Старый марш", "Барабан", "Ай-люли", "Чудо-песенку" и другие известные композиции. Песни на ее музыку исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова, Людмила Зыкина, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова.