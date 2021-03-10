Умер актер Николай Сморчков

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Звезда фильма «Летят журавли» Николай Сморчков скончался на 91-ом году жизни из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.

В некрологе отмечается, что «замечательный актер театра и кино» Сморчков Николай Гаврилович умер 6 марта после тяжелого заболевания.

«В творческой биографии Николая Гавриловича более 200 ролей. Он снимался в таких фильмах, как: «Верные друзья», «Летят журавли», «Пять дней — пять ночей», «Мы вас любим», «Сквозь ледяную мглу», «Война и мир», «Кремлевские куранты» и многие, многие другие», — говорится в сообщении.

В Союзе кинематографистов подчеркнули, что актер был «очень скромным, порядочным человеком и был любим друзьями и коллегами».