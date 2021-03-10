Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Скончался актер Николай Сморчков 

Алиса Селезнёва 53 минуты назад
Умер актер Николай Сморчков
Фото: kino-teatr.ru
Звезда фильма «Летят журавли» Николай Сморчков скончался на 91-ом году жизни из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.
В некрологе отмечается, что «замечательный актер театра и кино» Сморчков Николай Гаврилович умер 6 марта после тяжелого заболевания.

«В творческой биографии Николая Гавриловича более 200 ролей. Он снимался в таких фильмах, как: «Верные друзья», «Летят журавли», «Пять дней — пять ночей», «Мы вас любим», «Сквозь ледяную мглу», «Война и мир», «Кремлевские куранты» и многие, многие другие», — говорится в сообщении.

В Союзе кинематографистов подчеркнули, что актер был «очень скромным, порядочным человеком и был любим друзьями и коллегами».
Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова
Как сообщал «Рамблер», ранее на 69-м году жизни скончался актер Юрий Лахин, сыгравший в «Молодежке» и «Вечном зове». В декабре Лахин переболел коронавирусом, позже компьютерная томография показала осложнения, его положили в больницу, однако врачи не смогли спасти актера.
Видео дня. Причиной расставания Айзы Долматовой и Олега Майами стала Бузова
Комментарии 1
Общество , Юрий Лахин , Людмила Лядова , Николай Сморчков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
02:09
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
Шоу-бизнес
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
00:28
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
Происшествия
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
00:47
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
Происшествия
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
00:34
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
Шоу-бизнес
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
01:10
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
Армия Войска
Момент столкновения «Лады» и поезда под Рязанью попал на видео
00:20
Момент столкновения «Лады» и поезда под Рязанью попал на видео
Происшествия
Пингвин в Антарктиде спасся от косаток на шлюпке с туристами и попал на видео
02:34
Пингвин в Антарктиде спасся от косаток на шлюпке с туристами и попал на видео
В мире
Корабль из «Звездных войн» в якутском парке сняли на видео
00:47
Корабль из «Звездных войн» в якутском парке сняли на видео
Технологии
Вмерзшего в лед пса показали на видео
00:17
Вмерзшего в лед пса показали на видео
Общество Происшествия
Вытащивших дельфина на берег мужчин сняли на видео
00:18
Вытащивших дельфина на берег мужчин сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение