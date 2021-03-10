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Москва

Вечер памяти Василия Ланового могли отменить из-за звонка его родственника 

Суть событий 1 час назад
Вечер памяти Ланового отменили из-за родственника
Фото: РИА Новости
Мероприятие отменили за полтора часа до начала. Коллеги народного артиста Василия Ланового хотели провести вечер его памяти, но важное мероприятие обернулось досадным инцидентом. Концерт отменили за полтора часа до его начала.
Вечер памяти должен был пройти 9 марта в Доме кино. Артисты подготовили программу, многие из гостей уже приехали. И внезапно, к недоумению и возмущению организаторов, им дали отбой.

«Мне объяснили это некими техническими причинами, — сообщил «Комсомольской правде» один из организаторов мероприятия, президент Международного культурного центра «Слава» Вячеслав Моцардо. — Никакой другой официальной информации нет». Вечер был некоммерческим мероприятием: билеты не продавали — раздавали приглашения. В Доме кино ждали Тамару Гвердцители, Льва Лещенко, Людмилу Хитяеву, «которую пришлось развернуть на полдороги».

Лариса Лужина уже успела приехать на место. Собеседник издания возмущен тем, что люди, ответственные за срыв мероприятия, не проявили даже уважения к почтенному возрасту артистов.
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У Моцардо есть неофициальные сведения о возможных причинах отмены.

«Как мне сказали, в Союз кинематографистов позвонил близкий родственник Василия Семеновича и настоятельно попросил, вечер памяти не проводить…» — сказал он.

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Комментарии 7
Общество , Тамара Гвердцители , Людмила Хитяева , Василий Лановой , Лев Лещенко , Людмила Лядова , Лариса Лужина , Комсомольская правда
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