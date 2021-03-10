Вечер памяти Ланового отменили из-за родственника

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Мероприятие отменили за полтора часа до начала. Коллеги народного артиста Василия Ланового хотели провести вечер его памяти, но важное мероприятие обернулось досадным инцидентом. Концерт отменили за полтора часа до его начала.

Вечер памяти должен был пройти 9 марта в Доме кино. Артисты подготовили программу, многие из гостей уже приехали. И внезапно, к недоумению и возмущению организаторов, им дали отбой.

«Мне объяснили это некими техническими причинами, — сообщил «Комсомольской правде» один из организаторов мероприятия, президент Международного культурного центра «Слава» Вячеслав Моцардо. — Никакой другой официальной информации нет». Вечер был некоммерческим мероприятием: билеты не продавали — раздавали приглашения. В Доме кино ждали Тамару Гвердцители, Льва Лещенко, Людмилу Хитяеву, «которую пришлось развернуть на полдороги».

Лариса Лужина уже успела приехать на место. Собеседник издания возмущен тем, что люди, ответственные за срыв мероприятия, не проявили даже уважения к почтенному возрасту артистов.

У Моцардо есть неофициальные сведения о возможных причинах отмены.